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شاهد.. لماذا تلجأ بعض الحكومات العربية لبرنامج "بيغاسوس"؟

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع فضيحة استخدام بعض الدول العربية لبرنامج الإسرائيلي "بيغاسوس" للتجسس على معارضيها سواء السياسيين او الصحفيين والناشطيين.

العالم - المحميات

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شاهد.. لماذا تلجأ بعض الحكومات العربية لبرنامج "بيغاسوس"؟