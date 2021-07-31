الأردن.. 502 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الفحوص الإيجابية انخفضت إلى 3.02%.

وأكد الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 10162 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 36 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 594 حالة.

وأوضح الموجز أنه تم تسجيل 675 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما إلى 750518 حالة.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغت أكثر من 770 ألف إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات نتيجة المرض بلغت أعلى بقليل من 10 آلاف حالة وفاة.