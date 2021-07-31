السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن.. 502 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

الأردن.. 502 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل 502 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الفحوص الإيجابية انخفضت إلى 3.02%.

وأكد الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 10162 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 36 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 594 حالة.

وأوضح الموجز أنه تم تسجيل 675 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما إلى 750518 حالة.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغت أكثر من 770 ألف إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات نتيجة المرض بلغت أعلى بقليل من 10 آلاف حالة وفاة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قائد الحرس الثوري: نوظّف جميع طاقاتنا لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الشعبية" ترحب بموقف الجزائر الداعم لطرد "إسرائيل" من الاتحاد الإفريقي

الأردن.. 502 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

أفغانستان: مصرع 113 شخصا وفقدان 110 آخرین جراء فيضانات

رجل اعمال مصري يدخل سوق الاستثمار بسوريا بمشروع ضخم

لجنة الحريات تعبر عن قلقها من وضع شيخ الأقصى 

قوات الاحتلال تعتدي على وقفة رافضة لتهجير أهالي الشيخ جراح