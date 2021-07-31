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"الشعبية" ترحب بموقف الجزائر الداعم لطرد "إسرائيل" من الاتحاد الإفريقي

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمسعى الجزائر بتشكيل فريق إفريقي لطرد "إسرائيل" من الاتحاد الافريقي وفق ما جاء في وسائل اعلام جزائرية.

وقالت الجبهة في تصريح لها ليس غريباً على الجزائر بلد المليون شهيد هذا الموقف ذو المحتوى العروبي الأصيل في كل المحافل العالمية.

ورأت أنّ هذا المسعى من قبل الاشقاء بالجزائر يؤكد أهمية إحداث أوسع اصطفاف عربي – أفريقي في مواجهة تمدد المشروع الصهيوني خارج فلسطين وصولاً إلى أفريقيا والخليج العربي.

وطالبت الجبهة الدول العربية والأصدقاء الأفارقة أن تحذوا حذو الجزائر والعمل على تعزيز دعمها للقضية الفلسطينية عبر التصدي للمخططات الإسرائيلية.

وختمت الجبهة تصريحها بتوجيه التحية للقيادة والشعب الجزائري على وقوفهم الدائم ودعمهم المستمر للقضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة، مؤكدة أن ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري أن "قبول إسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي يهدف إلى ضرب استقرار الجزائر" يعتبر تهديداً لاستقرار الدول العربية الأخرى.

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