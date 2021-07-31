السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران وزيمبابوي تؤكدان بذل الجهود لتحييد الإرهاب الاقتصادي الأميركي

إيران وزيمبابوي تؤكدان بذل الجهود لتحييد الإرهاب الاقتصادي الأميركي
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

ادان رئيس البرلمان الوطني في زيمبابوي وسفير إيران ، الحظر الأميركي غير القانوني ، وشددا على ضرورة تطوير التعاون ومكافحة الأحادية وبذل الجهود لتحييد الإرهاب الاقتصادي.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، بان عباس نوازاني ، سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في زيمبابوي ، التقى بجاكوب فرانسيس موديندا ، رئيس البرلمان الوطني في زيمبابوي ، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء الطاقات المختلفة المتاحة في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية ، واكدا على دور وأهمية الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أدان الجانبان العقوبات الأميركية غير القانونية ضد البلدين ، وشددا على ضرورة تطوير التعاون في الأوساط الدولية ، ومكافحة الأحادية الأميركية ، والعمل على تحييد الإرهاب الاقتصادي الأميركي.

وصنف رئيس البرلمان الوطني في زيمبابوي الولايات المتحدة على أنها الدولة الأبرز في انتهاكات حقوق الإنسان وطمس حقوق السود وانعدام القانون ، واعتبر سلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رفض نتائج الانتخابات وأعمال الشغب في الكونغرس الاميركي بان مصداق اخر لغياب النضج السياسي في هذه الدولة.

روابط ذات صلة

السفير السوري بطهران: العلاقات مع ايران متينة وليس لها مثيل

أميرعبداللهيان یبحث توطيد العلاقات مع السفير الكوبي بطهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران وزيمبابوي تؤكدان بذل الجهود لتحييد الإرهاب الاقتصادي الأميركي

الأردن يسجل أعلى زيادة بسعر البنزين في تاريخه

بانوراما .. انجازات عملية النصر المبين في اليمن وآخر التطورات في جنوب سوريا

"الشعبية" ترحب بموقف الجزائر الداعم لطرد "إسرائيل" من الاتحاد الإفريقي

الأردن.. 502 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

أفغانستان: مصرع 113 شخصا وفقدان 110 آخرین جراء فيضانات