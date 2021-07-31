بانوراما .. انجازات عملية النصر المبين في اليمن وآخر التطورات في جنوب سوريا

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء. وأوضح أن العملية أسفرت عن تحرير مديريتي نعمان وناطع وأدت الى مقتل مئة وستين شخصا وأكثر من مئتي مصاب من العناصر التكفيرية والمرتزقة وأسرت العشرات منهم، كما تم إعطاب العشرات من الآليات والمدرعات واغتنام كميات من الأسلحة.

في ملف بانوراما الثاني أكد مصدر مسؤول في محافظة درعا جنوب سورية أن اللجنة الأمنية في المحافظة وافقت على إفساح المجال لإعادة تطبيق الإتفاق في درعا وخروج المسلحين الرافضين للتسوية، يأتي ذلك في وقت تعيش فيه المدينة حالة ترقب وحذر، بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين الرافضين لاتفاق التسوية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.