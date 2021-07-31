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رويترز عن وكالة الأنباء الأردنية: الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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