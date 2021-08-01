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ترامب ينفي اتهام الكونغرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

ترامب ينفي اتهام الكونغرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه من الكونغرس بالضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

العالم - الأميرکيتان

وجاء نفي ترامب ردا على نشر لجنة الراقبة بمجلس النواب في الكونغرس تقريرا مدونا من قبل ريتشارد دونوهيو القائم بأعمال مساعد المدعي العام، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع القائم بأعمال وزير العدل السابق جيفري روزن في 27 ديسمبر 2020.

وفي بيان له ذكر ترامب أن "الديمقراطيين الفاسدين والمتعصبين حزبيا نشروا أمس وثائق تخص تزييف انتخابات عام 2020 والتي وصفوها بطلانا بأنها محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات".

وقال: "لقد عاشت بلادنا للتو انتخابات رئاسية شابها فساد هائل، وآن الأوان للكونغرس والآخرين لأن يحققوا في أسباب حدوث هذا الفساد، بدلا عن إجراء تحقيقات بحق الذين يفضحون الغش الكبير المرتكب ضد الشعب الأمريكي".

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ترامب ينفي اتهام الكونغرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

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