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داعش يقتل 5 من عناصر الأمن المصري بسيناء

داعش يقتل 5 من عناصر الأمن المصري بسيناء
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤولون مصريون أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي نصبوا كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن.

العالم - مصر

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، قولهم إن "ستة آخرين على الأقل من عناصر الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط".

وأضافوا: "عناصر الأمن قتلوا ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار، وتم تعزيز الأمن بالمنطقة".

وتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة منذ سنوات، حيث شنوا عدة هجمات استهدفت قوات الأمن ومواطنين يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.

وتباطأت وتيرة هجمات داعش إلى حد بعيد منذ فبراير 2018، عندما شن الجيش عملية واسعة النطاق في سيناء وأجزاء من دلتا النيل والصحراء على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.

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داعش يقتل 5 من عناصر الأمن المصري بسيناء

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