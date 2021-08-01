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مصادر للعالم: 12 محكوما بحرينيا بالإعدام استنفدوا المراحل القضائية وبات التنفيذ رهن توقيع الملك

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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