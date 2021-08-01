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شاهد: الالاف يتظاهرون لاسقاط اجراءات الحكومة الفرنسية

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

للأسبوع الثالث على التوالي يتظاهر آلاف الفرنسيين في شوارع العاصمة باريس، للتعبير عن رفضهم لإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي فرضته الحكومة مؤخرا.. والذي يرى فيه المحتجون انتهاكا لحرمتهم الجسدية، معتبرين القرار دكتاتوريا. 

العالم- مراسلون

وقال متظاهر فرونسوا لو تولوز لمراسل العالم: "نحن هنا للدفاع عن حريتنا.. لن يجبرنا أحد على أخذ التلاقيح.. هذا مخالف لحرمة الانسان الجسدية.. لن تقرر الحكومة بدلا عن إرادتنا.

لم يكن الفرنسيون لوحدهم من يتظاهر، بل شاركهم أيضا مواطنون من دول أوروبية أخرى وذلك احتجاجا على سياسة السلطات الفرنسية بمحاولة تعميمإجبارية التلقيح ضد كورونا داخل البرلمان الأوروبي.


وقال متظاهر بلجيكي نيكولا كلافيار لمراسل العالم: "هذه مؤامرة يقودها ماكرون وحكومته ضدنا، إنهم يتآمرون على أوروبا بأكملها. لم نفعل شيئا لكنهم يريدون التحكم بقراراتنا .. ليتركونا في سلام لننتلقى التطعيم رغما عنا. نريد العيش بحرية".

ما يزيد عن 3000 شرطي توزعوا في ساحة لا باستي والشوارع المحيطة بها لتطويق المظاهرة… لكن الأمور كادت أن تنفلت في أحيان كثيرة.. وحدثتاشتباكات متفرقة مع المحتجين واستعمال كثيف للغاز المسيل للدموع.

يذكر أن أربعة من عشرة فرنسيين يدعمون هذه الاحتجاجات ويرفضون التلقيح الاجباري بحسب استطلاعات الرأي.

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