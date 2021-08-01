بلينكن يشارك في اجتماع وزاري لدول 'آسيان' الأسبوع المقبل

العالم - الأميركيتان

وكتب بلينكن، على "تويتر"، أمس السبت: "اتطلع للمشاركة في اجتماع وزاري لدول "آسيان"، الذي من المقرر انعقاده افتراضيا".

وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع دول آسيان والشركاء العالميين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود التعافي الاقتصادي للدول التي تأثرت بجائحة كورونا".

ونشرت الصفحة الرسمية لدول "آسيان" على "تويتر" تدوينة قالت فيها، إن الدول الأعضاء في الرابطة ستحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها خلال أيام.

ويوافق يوم الـ 8 من أغسطس/ آب المقبل، الذكرى السنوية رقم 54 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1967.

وتضم الرابطة 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبروناي وكولومبيا ولاوس وميانمار وفيتنام، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لرابطة "آسيان".