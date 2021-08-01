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استمرار الاحتجاجات في ميانمار بعد 6 أشهر من الانقلاب

استمرار الاحتجاجات في ميانمار بعد 6 أشهر من الانقلاب
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة ماندالاي الميانمارية، السبت، احتجاجات نظمها مجموعات صغيرة من الطلاب ضد المجلس العسكري الحاكم، وذلك بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد. 

العالم - أسيا والباسفيك

وطافت مجموعات من طلاب الجامعات حول ماندالاي بالدراجات النارية وهم يلوحون بالرايات الحمراء والخضراء قائلين إنهم يرفضون أي إمكانية للحوار مع الجيش، بحسب رويترز.

وكتب المحتجون على إحدى اللافتات "لا مفاوضات في نزاع دموي".

وفي وقت لاحق من يوم السبت اتهم الحكام العسكريون الزعماء المدنيين، الذي أطاح بهم الانقلاب، وبعض الدبلوماسيين الأجانب بنشر "معلومات مزيفة ومشوهة ومنحازة".

في الأول من فبراير، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا. تم اعتقال مستشارة الدولة، أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين اتهمهم الجيش بتزوير الانتخابات.

وشدد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020 والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها، بعد ذلك في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال زو مين تونغ، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.

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