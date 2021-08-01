برلماني ايراني: نرفض المفاوضات الاستنزافية حول النووي

العالم - ايران

واشار شهریار حیدري، في تصريح صحفي الى إبداء وزير خارجية المانيا قلقه حيال ماأسماه ابتعاد ايران عن طاولة المفاوضات النووية، معتبرا ان الاوروبيين يتبعون سياسة اميركا حيال الاتفاق النووي وليس لديهم استقلالية بهذا الخصوص.

ووصف مواقف اميركا بالعدائية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية وان واشنطن تجيّر امكانياتها وعلاقاتها مع البلدان الاوروبية ومنها المانيا بهذا الاتجاه.

وأكد ان طهران أعلنت باستمرار انها على استعداد للدخول في الحوار اذا كانت الاطراف الاخرى تعتمد الصدقية في طاولة المفاوضات الا انها لن تخوض حوارا يتجاهل مصالحها.

وعدّ موقف المانيا تجاه الاتفاق النووي بمثابة تكرار للموقف الاميركي.

وشدد على ان ايران تواصل المفاوضات بشرط الاستجابة لمطالبها الحقة والمتطابقة مع المواثيق الدولية.

ووصف المانيا بمثابة لاعب يعتمد السياسة الاميركية حيال الاتفاق النووي وان واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعطّلت تنفيذه وتتصور انها تستطيع ارغام ايران على التخلي عن مصالحها عبر ضغوط المانيا والاطراف الاخرى في الاتفاق.