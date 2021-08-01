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هل تلقى المشيشي علقة ساخنة؟ وعلى يد مَنْ؟

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

افادت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.

العالم- خاص بالعالم

وأفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وغرد شبكة رصد: بعد ساعات من اعتقاله.. هاشتاج #ياسين_العياري النائب التونسي يتصدر الأعلى تداولا على مواقع التواصل في #تونس وبلدان عربية عديدة، بعد اعتقاله لوصفه قرارات #قيس_سعيد بالانقلاب وحديثه عن الدور الإماراتي في الأزمة الحالية.

وكتب الانباء: الأزمة في تونس: قيس سعيد يقيل رئيس التلفزيون الوطني ويقترح "صلحا جزائيا" مع رجال أعمال اتهمهم بالفساد.

وكتب الرادع التونسي: سيف مخلوف: المشيشي أمضى البيان تحت السلاح والمجلس يعمل عن بعد بصفة عادية!

وقال تونسي وطني: رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ينفي تعرضه لاعتداء بالعنف يوم 25 جويلية 2021 مثلما ذكر ذلك موقع ” ميدل ايست اي ” البريطاني معتبرا أنه كتب بيان استقالته "مرتاح البال".

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شاهد هاشتاغ.. هل تلقى المشيشي علقة ساخنة؟ وعلى يد مَنْ؟