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الاستيلاء على 18 صاروخاً كانت معدة لاستهداف مطار بغداد

الاستيلاء على 18 صاروخاً كانت معدة لاستهداف مطار بغداد
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، الاستيلاء على 18 صاروخاً نوع غراد وكاتيوشا كانت معدة لاستهداف مطار بغداد مشيرةً إلى وجود إجراءات لمنع استهداف مطار العاصمة الدولي ومقار البعثات الدبلوماسية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم، قوله إن "قيادة عمليات بغداد ومن خلال القطعات الملحقة بها اتخذت عدة إجراءات لمنع استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية ومطار العاصمة بالنيران غير المباشرة".

وأوضح أن "الاجراءات تضمنت مسك الفضاءات الفارغة بكمائن من قبل القطعات الماسكة لمنع الجماعات الخارجة عن القانون من استخدامها في عمليات الاستهداف، إضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع المواطنين، بالإضافة الى مسك السيطرات وتفتيش العجلات المشكوك فيها".

وأضاف سليم، أن "هذه الإجراءات أثمرت عن إحباط ثلاث محاولات لاستهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من المطار"، مشيراً الى أن "القوات الأمنية في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية المرتبطة بقيادة عمليات بغداد استطاعت أن تستولي على 10 صواريخ نوع كراند قبل أكثر من أسبوعين، وقبلها استولت على ثمانية صواريخ نوع كاتيوشا كانت معدة لاستهداف المطار الدولي".

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