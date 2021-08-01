الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تقول إن مقاتلين شنوا هجوما بصواريخ على مطار قندهار لوقف ضربات جوية للعدو

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائريون يطالبون بطرد "قناة سكاي نيوز العربية".. ما السبب؟

الاستيلاء على 18 صاروخاً كانت معدة لاستهداف مطار بغداد

منظمات حقوقية وإعلامية تطالب بوقف بيع تقنيات التجسس إلى السعودية

الهلال الأحمر الايراني يعلن وصول الشحنة العاشرة من لقاحات كورونا

للمرة الأولى.. ملك المغرب يتلقى رسالة من ملك اسبانيا

تعرف على متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة؟