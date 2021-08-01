الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تحديات اقتصادية وسياسية تنتظر الحكومة الايرانية المقبلة

الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس تشكيل الحكومة مجددا

القضاء الاميركي يحكم باخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين

شاهد.. حكومة روحاني تلتقط آخر صورة تذكارية

الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابيين إستهداف ابراج الطاقة الكهربائية

مقتل 6 مدنيين على الأقل بهجوم في إفريقيا الوسطى