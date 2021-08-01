تحديات اقتصادية وسياسية تنتظر الحكومة الايرانية المقبلة

العالم- مراسلون

تحدياتٌ كثيرة تنتظرُ رئيسي وحكومتَهُ في مُختلَفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرزِها تحسينُ الوضعِ الاقتصادي الذي شهدَ صعوباتٍ بفعلِ الضغوطِ التي ترافقتْ مع تنصلِ الولاياتِ المتحدة بشكلٍ اُحادي من الاتفاق النووي، واعادةِ فرضِ اجراءاتِ الحظرِ الاقتصادي على الشعب الايراني.

وقال حسين كنعاني مقدم الخبير في الشؤون السياسية لمراسل العالم: "حكومةُ رئيسي ستواجهُ تحدياتٍ عدة، لكنها قابلةٌ للتذليلِ والحل. وهناك املٌ في انْ تقومَ بحلِ المشاكل من خلالِ العملِ المنسجم. ومن اهمِ التحديات تاليف تشكيلة وزاريةٍ قوية تتمكنُ من كسبِ ثقةِ البرلمان، والتحدي الآخرُ تقديمُ برامجَ واعدةٍ على المديَيْن القصيرِ والبعيد لحلِ المشاكلِ الاقتصاديةِ والمعيشية بحَسَبِ الوعودِ المقدمة".

أمّا على الصعيدِ الخارجي فيشكلُ توسيعُ علاقاتِ ايران ودول الجوار أهمَ أولوياتِ السياسيةِ الخارجية للرئيسِ المنتخب الى جانبِ ملفِ التفاوض بشأنِ إحياءِ الاتفاقِ النووي.

هذا وتأتي جميعُ هذه التحديات إلى جانبِ انتشارِ وباءِ كوفيد تسعةَ عشَر، لكنّ الأملَ موجودٌ في البلاد لحلحلةِ المشاكل بعدَ تسلمِ منصبِ الرئاسة وبدايةِ عملِ الحكومةِ الجديدة.

