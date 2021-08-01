أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد ٠١أغسطس2021

جمهوري اسلامي ..

- قوى المقاومة العراقية تلوح باحتمال بدء التصدي للتواجد العسكري الامريكي في اية لحظة

حمايت ..

- القوات اليمنية المشتركة توجه ضربات موجعة جديدة للتحالف السعودي في محافظتي البيضاء وشبوة

كيهان ..

- انفجار في ناقلة نفط شركة "اسرائيلية" ببحرعمان, وامريكا لا تستبعد كونه هجوما بمسيرة انتحارية

وطن امروز ..

- اربعة عشر بلدا افريقيا يطالب بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي

رسالت ..

- بكين تحذر من تبعات التحركات الاستفزازية للسفن الحربية البريطانية في بحر الصين الجنوبي

مردم سالاري ..

- تفاقم الخلافات بين قطر والبحرين حول السيادة على جزر حوار في الخليج الفارسي

ايران ..

- وزير الخارجية العراقي .. الجولة الثالثة من المباحثات بين طهران والرياض ببغداد كانت ايجابية

ابتكار ..

- محافل لبنانية تتحدث عن احتمال تقديم نجيب ميقاتي تركيبة حكومته المقترحة غدا

ابرار ..

- الاتحاد الاوروبي يضع اطارا قانونيا لفرض عقوبات على لبنان وسط ترحيب امريكي

جوان ..

- امريكا تسجل فشل ثاني تجربة لاطلاق صواريخ اسرع من الصوت من قاذفات استراتيجية

آفتاب يزد..

- الحكومة الافغانية تؤكد نجاح الجيش في اجبار طالبان على التراجع بولاية هلمند

ارمان ملي

الرئيس التونسي .. لست دكتاتورا وقرار تجميد البرلمان وحل الحكومة ليس انقلابا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( اوروبا وتحديد مهلة للبنان لتشكيل حكومة )... الاتحاد الاوروبي صادق على قانون بفرض عقوبات واجراءات حظر على مسؤولين وجهات سياسية بلبنان تتهمهم اوروبا بعرقلة تشكيل حكومة جديدة، ( ان هذا القانون الاوروبي الذي تقف فرنسا وراءه يجسد تدخلا سافرا وصارخا في شؤون لبنان الداخلية ) ورحبت ادارة بايدن بهذا القانون الاوروبي الذي يتضمن منع دخول شخصيات سياسية لبنانية للدول الاوروبية واغلاق حساباتهم المصرفية ومنع اي تعامل تجاري واقتصادي اوروبي معهم , الى جانب تضمنه لبنود عديدة اخرى./ ان فرنسا لعبت دورا رئيسيا في صياغة هذا القانون وايجاد اجماع اوروبي لتصعيد الضغوط على لبنان لفرض الرؤية الغربية بشان مستقبل نظامه السياسي .

جوان ...

- صحيفة جوان كتبت بدورها عن لبنان والموقف الاوروبي الاخير في مقالها ( اوروبا تفرض عقوبات على لبنان وسط ازمته).. دأبت القوى الغربية على الادعاء بانها تقدم العون الى لبنان لمساعدته على الخروج من ازمته , الا ان ما تقوم به هذه القوى هو العكس تماما،

( ان القانون الاوروبي الجديد الخاص بفرض عقوبات وحظر على شخصيات وجهات سياسية لبنانية يستهدف حزب الله بالدرجة الاولى) وذلك في اطار سيناريو يقول ان هدف اوروبا تسريع وتيرة تشكيل حكومة جديدة بلبنان بفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن عرقلة تشكيلها / ويبدو واضحا بان القانون الاوروبي محاولة لتحميل قوى المقاومة مسؤولية تأخر تشكيل حكومة واستمرار الفراغ السياسي بلبنان وفي الوقت الذي تشكل فیه الاملاءات الفرنسية الغربية بشأن تشكيل حومة جديدة بلبنان العامل الرئيسي وراء الفراغ السياسي.

عصر ايرانيان ..

- كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها التي تحمل عنوانا يتساءل( ما الذي دفع امريكا للجلوس الى طاولة المفاوضات؟).. امريكا ترامب انسحبت من الاتفاق النووي وفرضت ضغوط حدى اقصى على بلادنا وفشلت في فرض شروطها , وجاءت ادراة بايدن مبدية رغبتها في العودة للاتفاق النووي معترفة بفشل تلك الضغوط، ( ان الذي دفع امريكا للجلوس الى طاولة المفاوضات في فيينا عوامل عدة ابرزها اقتدار ايران بالمنطقة وقدراتها الدفاعية ) وبالطبع تحاول ادرة بايدن انتهاج مناورات واساليب مماطلة في هذه المباحثات اعتقادا منها بامكانية تحقيق اهداف بالدبلوماسية عجز ترامب عن تحقيقها بالتهديدات والضغوط على ايران , وهنا جاء عامل ثالث بدد هذه الاحلام البايدينية وتمثل بقانون مجلس الشورى الخاص بصيانة حقوق ايران النووية والغاء الحظر , والذي حدد بوضوح موقف ايران الثابت بمفاوضات فيينا, ..

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشان التونسي في مقالها (تونس ساحة صراع تركي قطري و سعودي اماراتي ) وبعد استعراض مسهب لاحداث الساحة التونسية وقرار الرئيس التونسي بحل الحكومة وتجميد البرلمان.. تركيا وقطر انتقدتا بشدة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد والذي جاء على حساب تضييق الخناق على الحزب الحاكم وانصاره اي حزب حركة النهضة الاخواني فيما ايدت السعودية والامارات القرار بقوة، ( ان هذا التباين الصارخ في المواقف ازاء تونس يتحدث في الواقع عن استمرار واتساع الخلافات الايديولوجية بين الطرفين)، وهي خلافات طفت على السطح منذ بداية ما سمي بالربيع العربي, حيث دعمت انقرة والدوحة التيارات المحسوبة على الاخوان المسلمين لتسهيل وصولها للسلطة في البلدان العربية فيما اعتبرت الرياض وابوظبي الاخوان المسلمين خطرا وتهديدا/ وهذا ما انعكس في مواقف كلا من الجانبين ازاء احداث تونس مؤخرا و سبق وان انعكست هذه الخلافات في الساحة الليبية وفي مصر ايضا.

مردم سالاري..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا حول الاجواء والمخاوف التي ترتبط بتداعيات الوضع في افغانستان , وجاء في تقرير الصحيفة (مخاوف من تعاظم قدرات طالبان التاجيك).. هناك مخاوف متزايدة كما يبدو في جمهوريات اسيا الوسطى الثلاث التي لديها حدود مشتركة مع افغانستان من اقتراب حركة طالبان من حدودها.وتقول محافل باسيا الوسطى ..(ان طاجيكستان واوزبكستان وتركمنستان قلقة من تاثير الفرع العرقي الطاجيكي في حركة طالبان على الامتدادات العرقية المماثلة لديها) وفي هذا السياق اكدت هذه المحافل ان المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وهذه الجمهوريات قرب الحدود مع افغانستان مؤخرا ترجمت عمق مخاوفها من عودة طالبان للسلطة بكابول.

اطلاعات ..

حول التطورات الميدانية في اليمن كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( تحرير مناطق بالبيضاء بعمليات انصار الله).. حققت القوات اليمنية المشتكرة التي تضم الجيش وحركة انصار الله انتصارا باهرا جديدا في محافظة البيضاء بتحريرها لمنطقتين من قبضة الجماعات الارهابية المرتبطة بالتحالف السعودي، ( ان هذا الانتصار الجديد للقوات اليمنية المشتركة جاء في اطار المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين) وفي هذا السياق قال المتحدث باسم القوات اليمنية اللواء يحيى سريع ان هذه العمليات اسفرت عن تحرير منطقتي "النعمان" و "ناطع" من قبضة الارهابيين التكفيريين والحق خسائر فادحة بهم حيث سقط المئات من الارهابيين ومرتزقة التحالف بين قتيل وجريح كما تم اسر عددا كبيرا منهم .