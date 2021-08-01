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أمريكا تعلن عن 'بؤرة' جديدة كبيرة لانتشار فيروس كورونا

أمريكا تعلن عن 'بؤرة' جديدة كبيرة لانتشار فيروس كورونا
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعلى رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال كل فترة الوباء - 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا.  

العالم - الأميركيتان

من جانبها أشارت وكالة بلومبرغ، إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334. وتمثل فلوريدا حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية بؤرة جديدة لانتشار المرض.

وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب بهذا الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 34.9 مليون شخص، وتوفي بسببه أكثر من 613 ألفا.

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