رئيسي يتسلم مقاليد السلطة الثلاثاء

العالم - ايران

وسيقوم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بتعيين السيد رئيسي رئيسا للبلاد، وتسليمه مقاليد السلطة، خلال مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الايرانيين، وسيقوم التلفزيون الايراني ببث المراسم بشكل مباشر في الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الايراني يوم الخميس القادم 5 آب/ أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته الى البرلمان الايراني يوم السبت القادم 7 آب/ اغسطس.

وستنتهي الدورة الثانية لرئاسة حسن روحاني بعد غد الثلاثاء.