قناة العالم
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده: نرحب بأي مشروع يكرس الأمن والسلام في المنطقة وندعمه
خطيب زاده: الكيان الصهيوني يعيش أيام مرة وهو ماض إلى زوال
خطيب زاده: اينما تواجد الكيان الصهيوني يأتي بالحرب وزعزعة الاستقرار إلى المنطقة التي يدخلها
خطيب زاده: لا أساس للشائعات عن دور إيران في استهداف الناقلة التي يديرها الكيان الاسرائيلي في بحر عمان
خطيب زاده: واشنطن تتحدث عن فرض حظر جديد على إيران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران
خطيب زاده: اميركا نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها
خطيب زاده: مواقف الأمين العام لمجلس التعاون بالخليج الفارسي ضد إيران مغرضة ومنحازة لسياسات بعض الدول الأعضاء
مراسل العالم: الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة
طالبان تقول إن مقاتلين شنوا هجوما بصواريخ على مطار قندهار لوقف ضربات جوية للعدو
أ ف ب: ثلاثة صواريخ تُصيب مطار مدينة قندهار في جنوب أفغانستان
خطيب زاده: اينما تواجد الكيان الصهيوني يأتي بالحرب وزعزعة الاستقرار إلى المنطقة التي يدخلها
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فيديو
السفينة الاسرائيلية المستهدفة ونشطاء غاضبون من لاعبة الجودو السعودية
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩
مع الحدث
الهجوم علی السفينة الاسرائيلية وعواقب الرد
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦
المحميات
لماذا يحارب النظام السعودي الشعائر الإسلامية في الحج؟
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١
نقطة تواصل
اوقفوا الاعدام في البحرين
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢
انقلاب الصورة
السعودية تستخدم تقنية تجسس اسرائيلية ضد شعبها
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 31 يوليو 2021
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
هاشتاغ..
السفينة الاسرائيلية المستهدفة ونشطاء غاضبون من لاعبة الجودو السعودية
مركز حقوقي: 4850 أسير فلسطيني يعانون من ظروف مأساوية
تحديث من 'تويتر' يجعل تقنية الصوت الحي أسهل في المشاركة والاكتشاف
صرخات تعلو ضد الظلم.. النظام الخليفي يعدم ابناء البحرين
اجواء سلبية تخيم على تشكيل الحكومة اللبنانية
نواب كويتيون يرفضون استضافة مترجمين أفغان عملوا مع الاحتلال الاميركي
مقالات و تحليلات
اجواء سلبية تخيم على تشكيل الحكومة اللبنانية
ما هو سبب الإنزعاج المتبادل بين مصر والجزائر؟
معادلة جديدة بين روسيا وسوريا، تتحول لمقبرة المحتل؟
هل وضع الرئيس سعيد اصبعه على جرح تونس؟
معارک البيضاء: الجيش واللجان أصبحوا على مشارف بيحان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.