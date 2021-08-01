استنكار واسع بعد تنفيذ أول عملية تبادل أعضاء بشرية بين الإمارات والإحتلال

العالم - الإمارات

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق تبادل نقل كُلى بشرية بين 'إسرائيل' والإمارات، حيث تم تنفيذ 3 عمليات زرع كلى بنفس الوقت، هي عمليتان في إسرائيل، وواحدة في الإمارات.

وعبّر صحفيون وناشطون عن رفضهم لهذه الخطوة التي انتقلت من خلالها الإمارات من التطبيع إلى شراكة الدم والتبرع بالأعضاء للإسرائيلي الذي يحتل أرضا عربية، معتبرين أن ذلك يمهد الطريق أمام الكيان المحتل لاستغلال الدول العربية بشكل أكبر.

وأكد مغردون أن شعار "إنقاذ الأرواح" الذي رفعته الإمارات و"إسرائيل" في هذه الخطوة "لن يغطي حقيقة أن هناك أسرى مرضى تركوا للموت من دون أي ذنب في السجون الإسرائيلية، ولن يجعلهم ينسون أن هناك مئات الأطفال قُتلوا عمدا بدم بارد على يد قوات الاحتلال في فلسطين.

يذكر أنه تم إجراء أول عملية تبادل زرع كُلى بشرية بين إسرائيليين وإماراتيين بتاريخ 28 يوليو/تموز الجاري، تلقت خلالها شابة إسرائيلية كُلْية من متبرع إماراتي، في حين حصل مواطن إماراتي على كُلْية من متبرعة إسرائيلية، ونفذت العملية بتعاون 3 مستشفيات إسرائيلية.