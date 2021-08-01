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تحديث من 'تويتر' يجعل تقنية الصوت الحي أسهل في المشاركة والاكتشاف

تحديث من 'تويتر' يجعل تقنية الصوت الحي أسهل في المشاركة والاكتشاف
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أطلقت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" تحديثا جديدا يجعل من تقنية الصوت الحي الجديدة "سبيسز"، أسهل في المشاركة والاكتشاف.

العالم - منوعات

ويمكن التحديث الجديد من تويتر المستخدمين من كتابة التغريدات الجديدة مباشرة عبر تقنية "سبيسز" الجديدة، بحيث سترتبط الدردشات الصوتية مباشرة بالتغريدات، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

كما أضافت شركة "تويتر" عناصر تحكم جديدة في إدارة الضيوف عبر خدمة "سبيسز" للصوت الحي، بحيث تسمح للمضيفين بمشاهدة من هو في تلك الخدمة، ومن الذي طلب التحدث بسهولة أكبر.

كما أضافت أيضا ميزة البحث الجديدة إلى علامات التبويب عبر خدمة "سبيسز"، والتي كانت قد بدأت في اختبارها يونيو/حزيران الماضي.

وتسعى "تويتر" لتحديث خدمة "سبيسز" الجديدة، لتكون منافسا قويا لتطبيق "كلوب هاوس" الجديد، الذي أطلق أواخر العام الماضي.

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