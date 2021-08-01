المخابرات البلجيكية تحذر من هواتف 3 شركات صينية

العالم - أوروبا

ونقلت صحيفة "دي تايد" البلجيكية، عن المتحدثة باسم أمن الدولة انغريد فان دايلي، تحذير مستخدمي هواتف الشركات الصينية "Xiaomi" و"Oppo" و"OnePlus"، من إمكانية تعرضهم لخطر عمليات تجسس.



وأوضحت فان دايلي، أنه حتى اللحظة لم يتم رصد أي عمليات تجسس لمستخدمي الهواتف المذكورة.



وأضافت: "ننصح مستخدمي تلك الهواتف بأن يكونوا يقظين"، نظرا لوجود "شراكات بين الشركات المصنعة والحكومة الصينية".



وأشارت إلى وجود تحذيرات مشابهة من دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة وهولندا.



وفي أول رد فعل على تحذيرات بروكسل، أكد المتحدث باسم شركة Oppo في بلجيكا دريس كلودتس، أن "الشركة كانت نشطة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتحافظ على علاقات إيجابية مع الحكومات وصناع القرار في البلدان التي تتواجد فيها".