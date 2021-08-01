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مراسل العالم: "قسد" المدعومة بقوات التحالف الامريكي نفذت حملة مداهمات واعتقالات لإسباب مجهولة في منطقة العزبة بريف دير الزور في سورية

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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