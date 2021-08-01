الرئيس التونسي: لامجال للظلم والابتزاز ومصادرة الأموال

العالم- خاص بالعالم

ولمح الى مسؤول في احد الاحزاب لم يسمه قام منذ يومين بتوزيع اموال على عدد من الشباب ليقوموا بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد على أن القوات الامنية والعسكرية ستصد كل محاولات الابتزاز قبل احالة الفاعلين على القضاء.

رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، اتهم في حوار مع صحيفة “ذا تايمز”، الإمارات بدعم استحواذ الرئيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر.

وعبر الغنوشي في مقال نشره “موقع الرأي العام”، عن أمله في أن يطوي الرئيس قيس سعيد بسرعة صفحة الانقلاب الدستوري، ليدير حوارا وطنيا يفضي إلى عقد اجتماعي وسياسي يمكّن الحكومة القادمة من إنقاذ البلاد وإيصالها بأمان إلى انتخابات 2024.

يأتي ذلك في وقت كشف عضو حركة النهضة عبد اللطيف المكي أنّ الغنوشي أرجأَ اجتماعَ مجلسِ الشورى قبلَ ساعةٍ فقط من الموعدِ المقرر لانعقادِه. بينما يدعو العشرات من أعضاء الحركة الشبان وبعضَ قادتِها الغنوشي الى الاستقالة. والى تصحيح المسار عبر حل المكتب التنفيذي وتحميل القيادة الحالية مسؤولية التقصير في ادارة الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

دوليا، حثَّ مستشارَ الأمنِ القومي الأميركي جيك سوليفان الرئيسَ التونسي قيس سعيّد في اتصال هاتفي على رسمِ خطةٍ للعودة سريعاً الى المسار الديمقراطي في البلاد.

كما طمأن الرئيس التونسي في اتصال هاتفي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بأن بلاده تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية، مشيرا إلى أن هناك قرارات هامة ستتخذ عن قريب.

ومن القاهرة اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة على أن ما يحدث فى تونس شأن داخلي وشددا على احترامهما لسيادة تونس وتضامنهما معها.

شكري من جهته عبر عن أمله في أن تؤدي كل الإجراءات التونسية للاستقرار البلاد وتحقيق إرادة شعبها.