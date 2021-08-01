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مصر تدعو لتجنب التصعيد والامتناع عن العنف في تونس

مصر تدعو لتجنب التصعيد والامتناع عن العنف في تونس
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير "أحمد حافظ"، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس.

العالم - مصر

وقال حافظ في بيان رسمي إن "الخارجية المصرية تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".

وأكد المتحدث الرسمي، على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته"، مشيدا بدور "المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد"، ومعربا عن تطلعه لـ"تجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل".

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مصر تدعو لتجنب التصعيد والامتناع عن العنف في تونس