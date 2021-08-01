الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني في برازيليا..

ايران قادرة على توفير بعض السلع التي تحتاجها البرازيل

ايران قادرة على توفير بعض السلع التي تحتاجها البرازيل
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قال سفير إيران في برازيليا إن اقتصادات إيران والبرازيل تكملان احدهما الآخر، مؤكدا أن البرازيل بحاجة إلى الأسمدة والمنتجات النفطية والبتروكيماوية، وإيران قادرة على تأمين هذه المنتجات بكلفة منخفضة وجودة عالية، وفي المقابل تستورد المواد الزراعية.

العالم - ايران

وكتب السفير حسين قريبي على حسابه على تويتر اليوم الأحد أن "اقتصادات إيران والبرازيل تكملان احدهما الاخر".

وصرح قريبي أن البرازيل باعتبارها قطبا زراعيا في العالم بحاجة ماسة للاسمدة والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإيران بامكانها توفير هذه المنتجات بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وفي المقابل فانها (ايران) تستورد المواد الزراعية بكميات كبيرة وشحنها في سفن تزن 60 الف طن .

وأضاف: كل دولة لها مكانها الخاص في العلاقات الثنائية.

وبيّن السفير الايراني أنه خلال العام الماضي من مهمته في البرازيل، التقى بمختلف المسؤولين لبحث تطوير العلاقات الشاملة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ايران تشيّد مصنعا للحديد الاسفنجي للصين

ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا

وزارة الصحة الايرانية تستلم مليونا و 500 الف جرعة من لقاح "بركت" المصنع محلياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ردود افعال واسعة ضد احكام الاعدام ضد 12 بحرینیاً بسجون النظام

شاهد بالفيديو.. استهداف السفينة الاسرائيلية وورطة تنفيذ التهديد بالرد

الإعلام العبرى: ميركل تزور الأراضي المحتلة نهاية أغسطس

مراسلة العالم: اختيار هنية لرئاسة حركة حماس لدورة جديدة

السفير الايراني في برازيليا.. ايران قادرة على توفير بعض السلع التي تحتاجها البرازيل

الأمم المتحدة: لبنان من بين دول مهدّدة بإنعدام أمنها الغذائي