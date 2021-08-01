ايران قادرة على توفير بعض السلع التي تحتاجها البرازيل

العالم - ايران

وكتب السفير حسين قريبي على حسابه على تويتر اليوم الأحد أن "اقتصادات إيران والبرازيل تكملان احدهما الاخر".

وصرح قريبي أن البرازيل باعتبارها قطبا زراعيا في العالم بحاجة ماسة للاسمدة والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإيران بامكانها توفير هذه المنتجات بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وفي المقابل فانها (ايران) تستورد المواد الزراعية بكميات كبيرة وشحنها في سفن تزن 60 الف طن .

وأضاف: كل دولة لها مكانها الخاص في العلاقات الثنائية.

وبيّن السفير الايراني أنه خلال العام الماضي من مهمته في البرازيل، التقى بمختلف المسؤولين لبحث تطوير العلاقات الشاملة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.