أكثر من 300 وفاة جديدة بكورونا في ايران

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 32 الفا و511 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 903 الاف و519 إصابة مؤكدة من ضمنها 5539 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 3 ملايين و385 الفا و195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 9 ملايين و 925 الفا و603 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونين و741 الفا و979 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 12 مليونا و667 الفا و582 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و978 الفا و632 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 110 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.