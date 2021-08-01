شاهد: بهذه الطريقة سينفذ حكم الاعدام بحق 12 بحرينياً

العالم- خاص بالعالم

وقال درويش في حديث العالم: ان الضغوط على المعتقلين تختلف من معتقل لاخر من حيث نوع التعذيب، وقد سحبت الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب.

هذا وقد أصدر قضاء النظام الحريني أحكاما بالإعدام بحق اثني عشر معتقلا على خلفيات سياسية، وبات التنفيذ رهن توقيع الملك، الأمر الذي لاقى ردود فعل واسعة.

واعربت قوى المعارضة البحرينية عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الاعدام بحق 12 معتقلا جراء اتهامات مزيفة وباطلة، معتبرة ان الهدف من تنفيذ احكام الاعدام ياتي بسبب الافلاس السياسي للنظام في عملية اخماد الاصوات المطالبة بالحقوق والحريات« محذرة من تداعيات خطيرة على الصعيد الحقوقي داخل البحرين وخارجها.