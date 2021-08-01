الشمري: أي وجود اجنبي معاد سيبقى هدفا للمقاومة العراقية

العالم - خاص بالعالم

وفي لقاء خاص مع قناة العالم يبث اليوم، أكد الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الاميركية عبر الإعلان الذي تم بين الجانبين العراقي والأميركي، وشدد على رفض حركة النجباء لأي وجود عسكري اجنبي على الأراضي العراقية مهما اختلفت التسميات.

وأكد الشمري أن أي وجود اجنبي معاد سيبقى هدفا لفصائل المقاومة العراقية.

وحول بقاء 2500 جندي أميركي كقوات استشارية علی الاراضي العراقية، قال الشمري :"اولا يعني اذا صح ان هؤلاء مستشارين يعني لماذا هذا العدد الكبير من المستشارين، اذا اردنا ان نقبل تنزلا بوجود مستشارين. طبعا بداية نحن لانقبل بأي وجود عسكري أجنبي علی الاراضي العراقية".

واعتبر الشمري:"مستشارين، قتاليين وأي شكل من الاشكال نعتبر ان العناوين لاتختلف كثيرا فلذلك كل وجود عسكري أجنبي علی الاراضي العراقية هو وجود معادي وسيبقی هدفا لفصائل المقاومة مهما كانت التسميات. لكن اذا قبلنا تنزلا بوجود مستشارين ماهي الحاجة لألاف المستشارين أولا يعني مثلا كم مستشار تحتاج وزارة الدفاع كم مستشار تحتاج وزارة الداخلية، هذه نقطة، والنقطة الثانية من الذي يقول ان القوات الامنية العراقية تحتاج الی مستشارين وهي ربما تكون صاحبة أكبر تجربة في منطقة الشرق الاوسط من ناحية خوض معارك وقتال حقيقي. انت تعرف الاميركان حروبهم ليست حقيقية وأغلبها اما دعائية أو اعلامية او تحسم عن طريق الجو عن طريق التفوق الجوي للولايات المتحدة".

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