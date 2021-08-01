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نحو 100 قتيل.. الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء

نحو 100 قتيل.. الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، عن "مقتل 89 عنصرا تكفيريا شديد الخطورة" في مناطق عمليات بشمال سيناء، بحسب بيان للجيش.

العالم- مصر

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات سقط 8 عناصر من القوات المسلحة بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

ولفت البيان، إلى أنه تم "اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

كما تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين نجحت باكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

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