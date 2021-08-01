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المفوضية العليا: 10 أكتوبر موعد حتمي لإجراء الانتخابات العراقية

المفوضية العليا: 10 أكتوبر موعد حتمي لإجراء الانتخابات العراقية
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات.

العالم - العراق

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صحفي، إن "المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وأضافت أن "يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعنا بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويتين العام والخاص، وهي حاليا في مرحلة الإنجاز الأخيرة".

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتدور شكوك في العراق حول احتمالية عدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدما أجلت مرة واحدة من يونيو الماضي إلى أكتوبر المقبل.

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