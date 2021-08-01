وزيرة داخلية الاحتلال: يجب إخلاء الخان الأحمر ولن نتردد في ضرب غزة

العالم - الاحتلال

وأضافت شاكيد خلال مؤتمر القناة السابعة الإسرائيلية :" إذا كانت هناك حاجة عملياتية لشن عملية عسكرية بغزة، وهدد منصور عباس بأن الدخول في العملية يعني نهاية الحكومة، فلن نتردد وسنطلق العملية ولن تكون هناك ببساطة حكومة".

وحول قضية الخان الأحمر قالت شاكيد إنه "من الضروري العمل على إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية شرقي القدس، والالتزام بقرار المحكمة العليا بهذا الخصوص".

واستدركت أنه يمكن تأجيل الإخلاء في الأسابيع والأشهر الأولى من عمل الحكومة الجديدة، لكن لا يعني ذلك عدم إخلاء القرية.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت اليوم الأحد أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة المحتلتين والمسجد الأقصى المبارك في معركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم.

ودعت الفصائل في بيان، جماهير شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.

وأكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.