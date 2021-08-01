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تركيا تقدم مذكرة احتجاج لليونان بعد مقتل مواطن على الحدود

تركيا تقدم مذكرة احتجاج لليونان بعد مقتل مواطن على الحدود
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قدمت أنقرة اليوم الأحد مذكرة احتجاج لأثينا على خلفية مقتل مواطن تركي في ولاية أدرنة الحدودية جراء إطلاق النار من الجانب اليوناني.

العالمأوروبا

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، وطالبت الخارجية اليونان بالتحقيق في الحادثة وتقديم مطلقي النار للمحاكمة وإبلاغ تركيا بنتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها وتقديم التعويضات لعائلة القتيل.

وتحدثت تقارير إعلامية تركية أن مواطنا تركي يبلغ من العمر 43 عاما قتل أمس السبت جراء إطلاق نار من الجانب اليوناني للحدود، فيما نجا رفيقه من الموت "بأعجوبة"، مشيرة إلى أن الحادث وقع على ضفة نهر إيفروس التي تعتبر الفاصل الطبيعي بين قرى في اليونان وتركيا.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادرها أن الحادث طال مواطنين تركيين كانا متورطين في تهريب المهاجرين عبر الحدود، وأن "أحدهما كان مخمورا على ما يبدو".

وأكدت المصادر نفسها أن الجيش والشرطة اليونانيين قد أجريا تحقيقا في الحادث.

ورجحت المصادر أن ترفض اليونان أي شكوى من تركيا، بحجة أن مثل هذه الحوادث لم تكن لتحدث لو قام الجانب التركي بواجبه في وقف الهجرة غير الشرعية.

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