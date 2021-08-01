ليبيا.. تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة

العالم - ليبيا

وبحسب موقع أخبار "ليبيا ٢٤"، أشارت المصادر إلى أن المنفي سوف يقوم بتغيير عدد كبير من السفراء الذين يواصلون عملهم بالمخالفة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضحت المصادر أن المنفي طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بضرورة وضع حد لمشكلة الكهرباء وعدم التحجج بالميزانية.

ولفتت المصادر إلى أن المنفي أكد على ضرورة إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالكامل لأنه فشل في إنجاز مهامه، كما طالب بالعمل الإصلاحات الضرورية والعاجلة في كافة المناطق والمدن.

خروج القوات الأجنبية وإعادة توحيد البلاد

وفي سياق متصل، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا، أمس السبت، على ضرورة العمل لضمان خروج القوات الأجنبية وإعادة توحيد البلاد.

وقالت السفارة في تغريده على تويتر: "أجرى السفير ريتشارد نورلاند يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور لمناقشة المشاكل الاقتصادية للجنوب وكذلك التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن في هذه المنطقة المهمة".

وأضافت السفارة: "وأكد نورلاند على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر".

تابعت السفارة: "وأعرب السيد منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، وجدّد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم".

وفي السياق، قال المجلس الرئاسي الليبي في بيان، الجمعة، إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراته سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له "أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي".

وأضاف المجلس: أن "فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس".

وثمن المجلس كافة الجهود التي بذلتها البعثة الأممية واللجنة المشتركة "للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية"، مؤكداً أنه يسير بخطى "حثيثة" نحو الوفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات لـ وكالة "رويترز" أن ليبيا ستعود إلى "المربع الأول" والاضطرابات التي حدثت في عام 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر القادم، مع احتمال قيام حكومة منافسة جديدة بتشكيل نفسها في الشرق.