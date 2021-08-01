الاحتلال يبدأ بإقامة 'عائق' وتحصينات قرب الحدود مع لبنان

العالم - الاحتلال

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أمس السبت، أن "السلطات الإسرائيلية ستبدأ الأسبوع القادم بتحصين المنازل والمباني العامة الواقعة على مسافة كيلومتر واحد من الحدود مع لبنان، إضافة إلى إقامة "عائق" على طول المناطق الحدودية"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وذكرت أن الخطوة الإسرائيلية سابقة الذكر، تأتي بعد أن تم إقرار الميزانية التي رصدتها حكومة الإحتلال لوزارة الأمن، وستبلغ تكلفة التحصين في السنة الأولى 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار)، وسيتم زيادتها في كل عام، بينما من المتوقع أن تكون التكلفة في السنة الثانية 250 مليون شيكل، وفي الثالثة 500 مليون شيكل.

وأفادت القناة، بأن "عملية التحصين، ستبدأ في المستوطنات التي تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود، على أن تبدأ في "كفار يوفال" الواقعة على الحدود اللبنانية".

ونبهت، إلى أنه "سيتم البدء بالعمل على "العائق" الحدودي، والذي سيزود بوسائل تكنولوجية وكاميرات وأجهزة استشعار عالية الحساسية وأجهزة إنذار متقدمة"، مؤكدة وجود خشية وقلق مستوطنين من "تنفيذ عمليات تسلل" بهدف تنفيذ عمليات ضد جنود جيش الاحتلال والمستوطنين.