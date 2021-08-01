بالصورة/ وزير في حكومة هادي يهرب آثار بلاده إلى أوروبا!

العالم- اليمن

ووفقاً للوثيقة فإن الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على مهربين سعوديين في لندن وأخبرت السفارة السعودية في لندن بذلك؛ والسفارة طلبت من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية التحقيق في القضية.

التحقيقات أثبتت أن المهربين المعتقلين جزء من شبكة تهريب القطع الأثرية اليمنية؛ وهذه الشبكة تابعة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة هادي، وكانت تهرّب القطع الأثرية النادرة من اليمن إلى أوروبا عبر المملكة العربية السعودية وتبيعها هناك في السوق السوداء بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية.

وحسب الوثيقة المسربة فقد تم ضبط كم هائل من هذه القطع الأثرية في مبنى مهجور بالقرب من الرياض، وجارٍ استكمال التحقيق بالقضية.

من المحتمل أن تكشف التحقيقات عن تورط شخصيات سياسية يمنية بارزة أخرى مقربة من منصور هادي في القضية المذكورة.

والجدير بالذكر أنه من المستبعد ألّا يكون أحد الأمراء السعوديين متعاوناً مع هذه الشبكة الكبيرة التابعة لوزير هادي ومشاركاً في تهريب القطع الأثرية اليمنية عبر السعودية.

هذا وتشير تقارير منظمة اليونسكو الى أن تهريب الممتلكات الثقافية اليمنية إلى أوروبا قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.