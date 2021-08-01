حزب الله يصدر بيانا حول الحادث الذي طال الشهيد شبلي

العالم - لبنان

واكد حزب الله في بيانه على رفضه المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، واهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين.

وعزى حزب الله في بيانه آل شبلي بالشهيد المظلوم علي شبلي سائلاً الله لهم الصبر والسلوان واكد على قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا” صدق الله العلي العظيم

تعليقاً على الحادث المؤسف والأليم الذي طال الشهيد المظلوم علي شبلي في منطقة الجية والذي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة. نُؤكد رفضنا المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم. اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين.

إننا في حزب الله نُعزي آل شبلي بالشهيد المظلوم علي شبلي ونسأل الله لهم الصبر والسلوان ونُؤكد على قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة.

العلاقات الاعلامية - حزب الله