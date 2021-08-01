صالحي یشید بالانجازات النووية التي حققتها حكومة روحاني

العالم- ایران

وقال علي اکبر صالحي، في تصريح على هامش تدشين مشاريع وزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الداخلية ومنظمة التأمين الاجتماعي، إن هذه الانجازات ثمرة لنشاطات وجهود كوادر منظمة الطاقة الذرية خلال الاعوام الثمانية الاخيرة لاسيما عقب انسحاب اميركا من الاتفاق النووي حيث بات مستوى الاقتدار النووي الايراني واضحا للجميع.

واضاف: إن منظمة الطاقة الذرية فضلا عن تنفيذ مشاريع كبيرة في البنى التحتية كتطوير دورة الوقود النووي بدأت بتنفيذ مشاريع تشييد الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر الذرية بقيمة 10 مليارات دولار.

وتابع: من بين الانجازات الاخرى في قطاع التكنولوجيا النووية في البلاد تشييد مركز لانتاج وتطوير الادوية الاشعاعية (تترا) ومركز العلاج الاشعاعي الكبير بكلفة 350 مليون يورو دون الاعتماد على ميزانية الحكومة.

ولفت الى ان الحكومة بدأت بتنفيذ هذه المشاريع رغم الظروف الصعبة للحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض البلاد حيث أحرز هذان المشروعان تقدما بنسبة 85 بالمئة.