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الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة جنوب بيروت

الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة جنوب بيروت
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

بعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت عصر اليوم الاحد في منطقة خلدة جنوب بيروت عزز الجيش اللبناني انتشارة في المنطقة.

العالم_لبنان

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الجيش يعزّز انتشاره في منطقة خلدة​، ويسيّر دوريّات راجلة ومؤلّلة، مشيرةً إلى أنّ وحدات الجيش المنتشرة في خلدة، سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أيّ مسلّح يتواجد على الطرقات في خلدة، وباتجاه أيّ شخص يُقدم على إطلاق النار من أيّ مكان آخر.

وحسب بعض الانباء سقط خلال الاشتباكات اليوم 4 قتلى و عدد من الجرحى وتم اغلاق الطريق بين بيروت وجنوب لبنان.

وتابع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الأحداث الجارية في خلدة​، الّتي أوقعت عددًا من القتلى والجرحى. وأجرى لهذه الغاية اتصالًا بقائدالجيش اللبنانيالعماد جوزاف عون​، الّذي أكّد أنّ الجيش سيعزّز تواجده في المنطقة لضبط الوضع.

ودعا ميقاتي، أبناء المنطقة إلى الوعي وضبط النفس حقنًا للدماء، وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الّذي لا طائل منه.

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