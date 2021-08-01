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الجيش اللبناني: وحداتنا المنتشرة في خلدة ستطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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