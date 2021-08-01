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بيان توضيحي للجيش اللبناني حول الاشتباكات في جنوب بيروت

بيان توضيحي للجيش اللبناني حول الاشتباكات في جنوب بيروت
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

مع استمرار التوتر في منطقة خلدة جنوب بيروت الجيش اللبناني اصدر بيانا مساء اليوم الاحد حول أسباب هذه الاشتباكات

العالم_لبنان

وجاء في بيان قيادة الجيش بتاريخ 1 / 8 / 2021 حوالى الساعة 16.30، أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة.
إن قيادة الجيش تحذر بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

و في السياق ذكرت معلومات صحافيّة، أنّ عناصر الجيش اللبناني على أوتوستراد خلدة، يناشدون الصليب الأحمر إرسال سياراته الى المكان، لاجلاء الجرحى الممددين على الارض بالقرب من ملالات الجيش وفي داخل المطعم.

وأكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، أنّه جاهز إلى جانب جميع المعنيين للعمل على ضبط النفس وإعادة الأمور للهدوء.

وشدد في حديث تلفزيوني، على ضرورة أن يوقف الجيشمطلقي النار ويحيلهم للمحاكمة، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها.

ورأى جنبلاط أنه خطر لا يتخوف من جر البلد إلى الفتنة، وأكد أن الشيخ عمر غصن لا ينتمي للحزب التقدمي الإشتراكي.

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