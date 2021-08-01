الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة ويسير دوريات راجلة ومؤللة

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عودة نازحي أحياء درعا البلد إلى بيوتهم

مصر: تغيير مسمى السجون إلى "الحماية المجتمعية"

في حوار خاص.. حركة النجباء: ستزداد ضربات المقاومة اذا استمر التعنت الامريكي

روحاني : افتتاح المشاريع كان شوكة في أعين المتآمرين ضد الشعب الايراني

انتصارات البيضاء.. تضيق الخناق على قوى العدوان في مأرب

صفي الدين: أعطينا التسمية لأننا فعلا نريد حكومة وبسرعة