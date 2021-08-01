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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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لبنان.. الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة ويسير دوريات راجلة ومؤللة
الجيش اللبناني: وحداتنا المنتشرة في خلدة ستطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر
حزب الله: نؤكد رفضنا لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية للتصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين
رويترز عن مصدر في حزب الله: مقتل 3 اشخاص اليوم الأحد في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة خلدة جنوب بيروت
نصر الدين عامر: قوى العدوان على اليمن تعاني في المرحلة الراهنة من حالة انكسار كبير
نصر الدين عامر وكيل وزارة الاعلام اليمنية: اهمية انتصارات البيضاء تأتي من الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة
طالب الحسني: القوات اليمنية المشتركة أصبحت تمتلك قوة عسكرية هائلة
طالب الحسني: اليمن اليوم يمتلك القوة العسكرية الكافية بما تجعله يتحكم بالمعارك الدائرة مع قوى العدوان
طالب الحسني اعلامي يمني: العدوان استعجل في معركة البيضاء التي كانت مؤجلة إلى ما بعد معركة مأرب ما أدى إلى تكبيده خسائر فادحة
مراسلة العالم: انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس في دورة جديدة تمتد حتى عام ٢٠٢٥
لبنان.. الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة ويسير دوريات راجلة ومؤللة
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش
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