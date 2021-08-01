روحاني : افتتاح المشاريع كان شوكة في أعين المتآمرين ضد الشعب الايراني

العالم- ايران

وفي حديثه خلال مراسم تدشين عدد من مشاريع وزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الداخلية ومنظمة الضمان الاجتماعي، قال حجة الاسلام حسن روحاني: افتتاح المشاريع كان هاما بالنسبة لنا. ورغم ان الجميع يبذلون الجهود، ولكننا من جهة كنا في خضم حرب اقتصادية ومن جهة اخرى واجهنا جائحة كورونا، حيث انخفض معدل نسبة نمو الاقتصاد العالمي سالب 3.5 بالمائة، وكانت فترة عصيبة.

وأضاف روحاني: كان من المهم للغاية ان نرد على الحرب الاقتصادية امام العالم، وبالطبع كان الرد المناسب يتمثل في صمود الشعب، الا ان افتتاح المشاريع كان شوكة في أعين الذين خططوا المؤامرات ضد الشعب الايراني، ورغم اننا بدأنا بالمشاريع على بركة الله، الا ان العمل انجزه المدراء والعمال والشعب الايراني.

وأشار الرئيس الايراني الى افتتاح ارصفة ومشاريع بحرية مرتبطة بـ27 قطاعا من حقل بارس الجنوبي للغاز، باعتباره اكبر مشروع اقتصادي في ايران، لافتا الى انه خلال 8 سنوات من حكومته، تم تنمية هذا الحقل من 10 قطاعات الى 27 قطاعا، وتمت زيادة الانتاج من 280 مليون متر مكعب في اليوم الى اكثر 700 مليون متر مكعب.

