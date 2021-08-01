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نصر الشمري: ما فعلته الولايات المتحدة وارتكبته من جرائم ضد الشعب العراقي يحول دون الوثوق بها

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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