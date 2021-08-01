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بينيت يهدد بـ'عمليات ضد ايران' اثر هجوم على ناقلة اسرائيلية!

بينيت يهدد بـ'عمليات ضد ايران' اثر هجوم على ناقلة اسرائيلية!
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ضمن تخرصاته ضد ايران زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ان هناك "دليلا استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عُمان مؤخرا"، ملمحا الى "القيام بعمليات ضد ايران".

العالم - الاحتلال

وزعم بينيت خلال اجتماع لحكومة الاحتلال: "الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحا".

وتابع: "وعلى أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة"، بحسب تعبيره.

وتعرضت ناقلة نفط يشغلها الملياردير الصهيوني إيال عوفر مساء الخميس لهجوم في قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ونفى خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد، الاتهامات الموجهة لإيران، وأكد ألاّ أساس لها، وقال إن وجود الكيان الإسرائيلي في أي منطقة يسبب الحرب والفوضى فيها.

وآضاف أن توجيه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاتهامات لايران لن يحل المشكلة.

وقال خطيب زادة، هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الكيان الصهيوني الاتهامات لايران، وهذا الكيان أينما ذهب أخذ معه الفوضى وعدم الاستقرار والارهاب والرعب.

وأكد خطيب زادة على أن المسؤولية تقع على عاتق أولئك الذين فتحوا الباب للكيان الصهيوني في المنطقة، وندد بالاتهامات الباطلة الموجهة لايران.

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بينيت يهدد بـ'عمليات ضد ايران' اثر هجوم على ناقلة اسرائيلية!