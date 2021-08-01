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مساعد الأمين العام لحركة النجباء العراقية نصر الشمري: في حال استمرار التعنت الامريكي والمماطلة في الانسحاب من العراق فإن عمليات المقاومة ستزداد ضد قوات الاحتلال

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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