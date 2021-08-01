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العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بإقليم كردستان

العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بإقليم كردستان
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان، ليبلغ إجمالي الهزات المسجلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - العراق

وأشار بيان الهيئة إلى أن: "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".

من جهتها، سجلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".

وأضاف البيان، أن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".

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العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بإقليم كردستان

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